Después se quejan porque los silban: pálido PSG cae contra duro Lyon

Es la historia de nunca acabar: una de las plantillas más caras del mundo, campeón y subcampeón mundial a bordo, y aún así no hay respuestas.

El verdugo de turno del PSG fue Olympique Lyon, que no es segundo ni tercero sino noveno de la Ligue 1, gracias a la victoria 0-1 en el Parque de los Príncipes.



Y es que en los 90 minutos no hubo nunca un momento en que PSG hiciera méritos para lastimar a su oponente, mientras que este sí, con un plan valiente, de tres defensores y cuatro mediocampistas para responder a la super poblada mitad del PSG y una diferencia clave: intensidad.



Fue un primer tiempo gris de Hakimi y Nuno Mendes, incapaces de llevarles la pelota a los atacantes en el juego por fuera, que era donde daba espacios el rival, y un partidazo de todos los hombres del Lyon, que tuvieron sendas opciones de abrir la cuenta en la primera etapa con un inquieto Chrky y hasta un penalti desperdiciado por Lacazette.



Hasta que apareció el tremendo talento de Barcola, recién ingresado para el complemento y quien dejó muy en evidencia la lentitud de los marcadores del PSG para castigarlos a los 56 minutos y poner la cuenta 0-1. Así fue el lindo gol y mejor asistencia:

La defensa del PSG se mareó sola y Bradley Barcola anotó en París el 1-0 de Lyon por la #Ligue1xESPN.



pic.twitter.com/LIcY8iDtR3 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 2, 2023

Repetido y agotado físicamente en la recuperación, PSG tuvo pocos argumentos para intentar la igualdad y, salvo el asomo de reacción de Ekitike con un remate no muy complejo, no había opciones reales de gol.

En los últimos minutos se refugió Lyon, consciente que tres puntos en casa del líder no eran despreciables, y apareció un poco Mbappé con más ganas que socios, inquietando pero sin puntería.

Ahora PSG suma otra caída que no amenaza el primer lugar de la Ligue 1 (66 puntos), pero les da ilusión a Lens y Marsella, ambos con 60 unidades. Lyon hizo el daño pero es noveno con 44 unidades, aún lejos de puestos europeos.