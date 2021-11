‘Su dinero de mier... no es suficiente’: durísima crítica contra PSG

Sin lugar a dudas, Paris Saint-Germain y Manchester City son los grandes ejemplos de la importancia del dinero por cantidades escandalosas en el fútbol actual. Traen los jugadores que quieren y ganan todo a nivel local.



El problema radica cuando salen de sus respectivos países. En la Champions League, la hegemonía sigue siendo de los clubes tradicionales (salvo el más reciente campeón: Chelsea).

Justamente lo anterior fue duramente criticado por Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern Múnich. En su opinión, todos los equipos venidos a más por los ‘petrodólares’ están condenados al fracaso.



“Su dinero de mierda no es suficiente. Yo trabajé duro para ganarlo. No sé si le gusta el fútbol, ¿La diferencia entre él y yo? Trabajé duro para ganar mi dinero y él lo recibió como un regalo. Lo ponemos a su disposición y no necesita trabajar para eso. Cuando quiera un jugador, encontrará a su emir”, expresó en un podcast en su honor.



No perdió la oportunidad para recordar la Champions 19-20, competición en la que los bávaros derrotaron al PSG en la gran final por 1-0. Afirmó sentirse “muy feliz cada vez que lo recuerdo” y aseguró que “volverán a perder contra nosotros”. Confianza por el cielo.



Incluso se sintió tranquilo al saber que ni los parisinos ni el City han sido campeones de Europa: “Hasta ahora estos dos clubes no han ganado nada. Nada en absoluto”.



Para finalizar, el también exfutbolista apuntó contra el modelo puntual del equipo que cuenta con Messi, Neymar y Mbappé en su nómina.



“Lo que está sucediendo actualmente en París es la planificación a un año. Este no es mi universo. Veo las cosas desde un punto de vista económico. No pongo todo mi dinero de una vez, solo para ser felicitado por un año o dos... Cuando se toman decisiones hay que asegurarse de tener estabilidad en tres o cuatro años y que no se derrumbe todo de repente”, cerró.