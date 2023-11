Divorcio amigable: PSG no se atravesaría en camino de Mbappé a Madrid

Entonces siempre sí se separarán pero no por las malas, con abogados de por medio ni cuantiosas cláusulas contractuales. Sería un divorcio amigable.

Así terminaría la relación de Kylian Mbappé con su querido PSG y podría empezar, tranquilamente, la nueva relación con Real Madrid, esa que lo espera hace tiempo pero siempre y cuando sea agente libre.



La historia va así: Al Khelaïfi quiso probar el temple de su joven estrella y pasó de decir que “Kylian era un muchacho fantástico y su familia también” a obligarlo a renovar su contrato, que vence el año próximo, a las malas, so pena de no volver a jugar. El chico ni se inmutó, así que en agosto hubo que pensar en otra estrategia.



En una reunión en el propio Parque de los Príncipes, en la jornada 1 de la Ligue 1 contra el Lorient, Mbappé fue reintegrado a la disciplina del equipo de nuevo vinieron las sonrisas, los abrazos y los elogios, que en todo caso no iban a ser suficientes para asegurar la tan buscada renovación.





Ahora, según L’Équipe, ante la evidente decisión de no renovar más y cumplirle al Real Madrid la promesa de llegar pronto y como agente libre, el club habría usado otra carta: propuso un acuerdo, aceptado por ambas partes, para que el atacante perdonara una cantidad importante de pagos previstos por primas y bonus de fidelidad, con lo cual el club, en materia financiera, saldrá invicto. Otra discusión es lo deportivo, ya sin Neymar, Messi y otras figuras. De hecho, no se descarta una desbandada si se va Mbappé.



Hay que ver qué pasa con Luis Enrique en el banquillo y la bien encaminada Champions League: le prometieron que le reforzarían la nómina con buenos jugadores y casi todo lo hicieron, así que eso puede ser, a esta altura, lo único que impida verlo pronto vestido de blanco.