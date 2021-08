¿Icardi y Messi juntos? Si no fue en Argentina, en PSG tampoco

Mientras París espera por la llegada de Lionel Messi a la capital francesa, para cerrar su fichaje con PSG, el mercado se sigue moviendo en Europa.



Justamente el Paris Saint Germain podría ofrecer otro capítulo en su libro de pases, aunque esta vez sería para salir de un jugador que, aunque nunca se confirmó, podría incomodar a Messi y lo prefiere lejos.



Se trata de Mauro Icardi, delantero y goleador que ha brillado en equipos italianos y ha tenido buenos números en el PSG, pero que tuvo un corto paso por la selección Argentina y nunca más volvió.



En los rumores de la prensa argentina se habló de una especia de veto que pusieron los principales jugadores de la Albiceleste, encabezados por Messi, para que Icardi no volviera a ser convocado. Su pasado, la intromisión en la relación de Wanda Nara (su actual pareja) con Maxi López, le dejó una muy mala fama, que hasta Diego Maradona condenó en su momento.



Ahora se vuelve a dar la posibilidad de que Messi y Mauro Icardi estén juntos, pero todo parece indicar que el atacante tendría ya una posibilidad para salir y volver a Italia.



Así, la Roma, que conduce José Mourinho, estaría interesada en fichar a Icardi en caso de que se confirme la salida de su delantero Edin Dzeko al Inter. Según la ‘Gazzetta dello Sport’, el equipo de la capital italiana ya inició conversaciones y este martes podrían tomar fuerza.



El único obstáculo sería el salario de Icardi, pues gana 9 millones de euros al año y la AS Roma no podría cubrir esa suma.