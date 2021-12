Los ricos también lloran: la barrida que hará PSG para cuadrar caja

PSG, el cielo repleto de estrellas que no ha podido domar Mauricio Pochettino, tiene un doble problema: mucho dinero para gastar pero muchas restricciones para hacerlo. La llegada de Lionel Messi y las demás figuras mundiales que llevaron los cataríes dueños del club para ganar, de una vez por todas, la Champions League, obligan a una barrida, a la salida de muchos jugadores costosos que exigen competencia y que tiene al club al borde de las normas del fair play financiero.

Según reveló el diario L’Equipe, el club necesita salir de al menos siete jugadores en este o a más tardar en el próximo mercado, con el asunto gravitante del futuro de Kylian Mbappé, quien está a punto de salir libre del club... más de 200 millones de euros... impotencia pura.



El club se habría puesto como objetivo, según el club, vender por unos 100 millones de euros a la mayor cantidad de jugadores que no sean indispensables.



El primero en la lista sería Mauro Icardi. PSG quiere recuperar algo de los 50 millones de euros que invirtió en su fichaje desde el Inter de Milán y quiere presionar a Juventus, su más seguro destino, a pagar por una transferencia definitiva, cuando lo único que se ofrece en un préstamo o, a lo sumo, un canje mano a mano por el brasileño Arthur Melo. Para Leonardo, director deportivo, la única vía posible sería una cesión con cláusula de compra obligatoria, lo que no quieren contemplar en Turín.



Otros que están en la puerta de salida son Rafinha, quien se irá a préstamo a Real Sociedad de España, y el arquero Sergio Rico, quien no tiene ni tendrá chance con Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma por delante.



Para el club también es necesaria la salida de Layvin Kurzawa y Julian Draxler, pero ninguno de los dos quiere moverse de París. El primero tendría una opción en Lazio, el segundo es buen negocio pues es joven y tiene pretendientes, pero si dicen NO es imposible obligarlos.



Finalmente, los defensores Thilo Kehrer y Abdoy Diallo están en la carpeta de transferibles y ambos quisieran salir para ganar protagonismo: el que los quiera debe venir con, mínimo, 25 millones de euros en la cartera.