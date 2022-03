La prensa francesa olvida a Messi: elogios al verdadero líder del PSG

En Francia parecen haberse olvidado por completo de Lionel Messi y se encomiendan a su “verdadero salvador”.



“Mbappé dependencia", una palabra que empieza a sonar cada vez más en las calles de París, resignados a que la constelación de estrellas amasadas por los propietarios cataríes del club de la capital brillen solo con la luz que les proyecta el joven campeón del mundo.



Las miradas están pendientes del jugador de 23 años tanto por lo que hace en el terreno de juego como por cada gesto que deja fuera del mismo, porque si Kylian Mbappé es el presente del París Saint-Germain, la ciudad vive pendiente de su futuro.

Su compromiso con el PSG acaba el 30 de junio próximo y el jugador parece destinado a cumplirlo de la forma más profesional posible. Pero, hasta ahora, se niega a prolongar su contrato, lo que despierta todos los fantasmas en la capital francesa que teme estar viviendo los últimos partidos del prodigio en sus filas.



Con la paradoja añadida de que el miércoles tendrán enfrente a un rival doble: el que puede apartarles de la Liga de Campeones, su gran objetivo del año, y quien puede arrebatarles a su estrella, la piedra sobre la que quieren hacer pivotar su proyecto a futuro.



Que el PSG depende deportivamente de Mbappé venía sospechándose hace semanas, pero el pasado sábado quedó más patente que nunca: sancionado, el equipo sumó ante el Niza su tercera derrota del año, un accidente sin importancia dada la ventaja que tienen en la clasificación, pero alarmante al producirse en vísperas del crucial duelo en el Bernabéu.



Y, sobre todo, porque sin su delantero estrella, pese a contar con Messi y un recién recuperado Neymar, el equipo de Mauricio Pochettino evidenció una patente incapacidad para crear peligro en el área adversa, hasta el punto de que el entrenador rival, Christophe Galtier, que le tiene bien tomada la medida al PSG, fue tajante: "No tiene nada que ver el PSG con Mbappé al PSG sin Mbappé".



A esa regla se aferran los aficionados, que esperan que el jugador vuelva a ser este miércoles tan decisivo como lo fue hace tres semanas en la ida, cuando amedrentó a la defensa madrileña hasta que, en el último suspiro, logró superar a Thibaut Courtois, su último obstáculo y colocó en ventaja a los parisienses.



Autor de 19 goles en su liga y otros cinco en la Liga de Campeones, el francés lleva en sus espaldas el peso de un equipo que pierde luz sin él en el campo. Por ahora, sus hombros son suficientemente sólidos para tener al equipo en buena situación en todos los frentes, una implicación que hace pensar a los parisinos que, más allá de su incuestionable profesionalismo, que le lleva a darlo todo hasta el último día de su contrato, hay esperanzas de que siga un tiempo más en la capital francesa.

A ello se suman otros gestos. Hace una semana, cuando tras empatar con Zlatan Ibrahimovic como segundo máximo goleador histórico del club dijo que le gustaría dejar una huella indeleble en el PSG superando al líder Edinson Cavani, la ciudad se entusiasmó con la posibilidad de que renovara. Pero un interrogante pesa sobre el equipo: ¿qué pasará si el Madrid elimina al PSG?



La temporada del club francés estaría prácticamente finiquitada y, con ella, la luna de miel actual entre la grada y Mbappé. El jugador no podría seguir escondiendo sus cartas mucho más tiempo. La dirección del club, que no oculta su deseo de que el proyecto repose en él, más joven y prometedor que las otras dos grandes estrellas, Messi y Neymar, tendía que comenzar a preparar el futuro.



El francés tendría que posicionarse, porque en caso de no renovar el club saldría de caza a por otra estrella en el mercado. El problema para el jugador es que, en caso de que elimine al Madrid, el club que le enamoró en su infancia, tampoco tendría tregua.



El conjunto blanco, privado ya de Europa, también empezaría a pensar en su futuro y debería saber si pasa por un futbolista al que todo el mundo señala como la estrella de los próximos años en Europa. Pese a que él lo niega, la eliminatoria contra el Madrid le priva del parachoques que, hasta ahora, le ha permitido mostrar su mejor versión como futbolista. Tras el Bernabéu, empieza la nueva vida de Mbappé.