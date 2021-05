¿Se acaba la hegemonía del PSG? Podría ser una semana oscura en París

Esta semana podría ser determinante en territorio francés. El poderosísimo Paris Saint-Germain está cerca de perder su hegemonía en el rentado local e incluso acabaría la temporada con una decepción gigante.



Tras la eliminación de Champions League, a manos del Manchester City, y los torneos locales en veremos, los parisinos podrían decir adiós con un solo título. Algo que para los demás equipos sería digno de admirar, pero que para un equipo de inversión exacerbada y poderío incuestionable sería un escándalo.

En primer lugar, la liga de Francia perfectamente podría quedar sentenciada este domingo... y no precisamente en favor del PSG. Actualmente son segundos del campeonato, a tres puntos del líder Lille. Eso significa que una derrota pondrá fin a sus tres coronas consecutivas. Recordemos incluso que de las últimas ocho ediciones ligueras, tan solo una fue ganada por otro equipo (el Mónaco de Falcao en 2017). Las demás se quedaron en París.



Ahora bien, dado el caso de que ambos cumplan la tarea, en ocho días se disputará la última jornada del certamen. Los de Pochettino tendrían que ganar por una goleada de antología y esperar que su rival caiga por una diferencia importante. Muy complicado.



Así las cosas, la única solución sería ganar los dos partidos que le restan (Reims-Brestois) y que Lille pierda puntos ahorita cuando reciba al Saint-Étienne y el siguiente fin de semana cuando visite al Angers.



El problema es que la cosa no termina allí. El próximo miércoles, el equipo de Pochettino disputará la final de la Copa de Francia 2021 frente al Mónaco. Partido durísimo en el Stade de France, no solo por la calidad del rival (tercero en Liga) sino porque no se podrá contar con Neymar por suspensión. Todo al revés...



Con lo anterior sobre la mesa, es claro que PSG podría tener una semana desastrosa. De las peores de su historia. Existe la posibilidad latente de perder la Liga y la Copa en apenas ocho días o menos, quedando así con solo un título en la temporada 20-21. Justamente la Supercopa francesa (‘Trophée des Champions’) ganada en enero contra el Marsella.