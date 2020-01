‘PSG no es un Monopoly’: Thomas Tuchel sobre la continuidad de Cavani

El entrenador de París Saint-Germain, Thomas Tuchel, se mostró este martes favorable a que el uruguayo Edinson Cavani siga en el equipo, ante las ofertas que ha recibido para abandonarlo en el mercado invernal, aunque aseguró que no puede garantizarlo.



El técnico germano aseguró que coincide con el director deportivo del club, Leonardo, en que no es bueno cambiar jugadores en el mercado invernal y señaló que el delantero forma parte del grupo.



“PSG no es un Monopoly. Hemos creado un grupo con un estado de ánimo. Y él forma parte total del mismo. Cada vez que sale un jugador o llega uno en invierno no nos gusta demasiado. pero siempre queda la incertidumbre”, dijo Tuchel durante la conferencia de prensa previa al duelo del PSG mañana contra Saint-Etienne en Copa de la Liga.



Según varios medios, Cavani, de 32 años, ha llegado a un acuerdo para recalar este inverno en Atlético de Madrid, que negocia con PSG el traspaso.

El uruguayo ha perdido su condición de titular en el PSG ante la llegada del argentino Mauro Icardi, un puesto que Tuchel afirmó que no puede garantizarle.



“Todo depende de su calidad y de la de los demás. Kylian (Mbappé) y Mauro (Icardi) se complementan muy bien. ‘Edi’ empieza a pelear por su puesto. No me olvido de que es un gran profesional. Pero está en una situación de gran competencia. No puedo prometer nada a nadie. Esto es PSG, la competencia está en todos los escalones”, señaló.