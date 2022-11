Mbappé criticó a compañero en PSG y terminó halagando a Neymar

París Saint Germain viene de enfrentar entre semana a Juventus en Champions League, donde a pesar de haber ganado, terminaron en el segundo lugar por diferencia de gol en su grupo y el que salió a quejarse por algunos cambios fue la estrella Kylian Mbappé.



Una de las quejas que siempre se han logrado saber es sobre el disgusto que tiene Mbappé con Neymar, pero en la más reciente presentación lo hizo extrañar y sorprendió con sus declaraciones, pues ahora pide al brasileño y le echó el agua sucia a su otro compañero, Carlos Soler.



"Carlos Soler no tiene el hábito de jugar como titular. Es un jugador distinto a Neymar. No tienen las mismas características. Pero bueno, hicimos lo que pudimos”, dijo contundente Mbappé.



Sus declaraciones han dado la vuelta al mundo, pues después de dejar claro que no se la llevaba bien con Neymar, ahora resultó que es un jugador muy importante de titular, pues le da ese plus en ataque al PSG. Además, dejó claro que no le gustó de a mucho haber quedado de segundos.



"Durante el partido no sabíamos cómo estaba el partido del Benfica. Al final intentaron varios miembros del staff y el técnico de advertirnos sobre el resultado del encuentro, pero terminamos segundos”, finalizó la estrella francesa Mbappé





De momento, PSG espera la reaparición de Neymar tras pagar suspensión y volverá a estar disponible para los octavos de final de la Champions League, por lo que será un aliviante para Mbappé, quien después de todo no se la lleva tan mal con el brasileño.