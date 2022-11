Zlatan y el dardo para el PSG: ‘Desde que me fui, todo se derrumbó’

El PSG se ha vuelto en un referente del fútbol mundial y no por sus títulos. La cantidad de figuras que tiene en su plantel, dan para hablar de qué forma podría ganar todo. Sin embargo, en el fútbol no basta con tener a los mejores, más cuando no se entienden dentro y fuera de la cancha.

Escándalo tras escándalo, así ha sido el cuadro parisino. Tener tantas figuras sin un timonel ideal, parece ser lo mismo que un plantel sin dirección. La rebeldía de Mbappé ha sido la más sonada, donde el atacante firmó y se quedó en Francia, a cambio de algo más que dinero: poder.



Uno de los autorizados para hablar de lo que es el PSG, es Zlatan Ibrahimovic, quien en entrevista con el Canal +, criticó al club y el rumbo que ha tomado “Desde que me fui de Francia, todo se derrumbó. Ya no tienen nada de qué hablar. Francia me necesita, pero yo no necesito a Francia. El hecho de que tengas a jugadores como Mbappé, Neymar y Messi no ayuda”.



El paso del sueco por Francia lo dejó como uno de los históricos, ganando todas las competiciones locales. Pero, sin lograr la máxima obsesión de los parisinos: la Champions League.