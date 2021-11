PSG niega contactos con Zinedine Zidane: ¿se lo creerá Pochettino?

El cargo que para muchos es envidiable, para Mauricio Pochettino es todo un dolor de cabeza. Dirigir a varios de los mejores futbolistas del planeta, Lionel Messi incluido, puede ser el cargo de mayor presión y menos estabilidad en el fútbol de hoy en día.

Todo pasa porque PSG no logra todavía dar una idea de equipo, no encuentra la manera de hacer fluir el fútbol de tantas estrellas y eso apunta directamente al DT. Es la gasolina que alimenta los rumores sobre un posible cambio en el banquillo y lo que hace que los focos apunten concretamente a Zinedine Zidane.



En ese contexto ya desde la directiva en París han querido bajarle un poco el tono a esa ola noticiosa, que sugiere que el francés ha estado incluso en reuniones con directivos, en la evolución de posibles acercamientos que ya tendrían varias semanas. Así lo avanzó, por ejemplo, Le Parisien.



Leonardo, director deportivo del PSG, fue el encargado de bajar la espuma, en charla con la AFP: "No queremos que se vaya. Nunca ha pedido irse y ningún club nos ha contactado por él. Tenemos mucho respeto por Zinedine Zidane, por lo que ha hecho como jugador y entrenador, pero puedo afirmar muy claramente que no ha habido contacto y que no nos hemos encontrado con él", dijo el brasileño.



No hay contactos. Pero tampoco hay resultados, el insumo básico de todo respaldo a un DT en todos los rincones del mundo. PSG viene de ser superado con mucha autoridad por Manchester City, este sí un equipo con todas sus letras, con una idea clara y números como respaldo. Pochettino lleva mucho menos tiempo que Guardiola y merecería paciencia, pero los cataríes no se caracterizan especialmente por eso y ahora el DT sabe que ese espaldarazo puede ser, en realidad, un toque serio de atención.