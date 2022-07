¿Donnarumma o Navas? Galtier ya le bajó el dedo a este portero

El nuevo entrenador del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, ha elegido como primer portero al italiano Gianluigi Donnarumma, por lo que el club ha comenzado a buscar una salida a su otro guardameta estrella, el costarricense Keylor Navas.



El diario L'Equipe informa este jueves que la nueva dirección técnica del PSG, incluyendo el asesor externo de fútbol, el portugués Luis Campos (que ejerce de director deportivo informal), consideran a Donnarumma la apuesta de futuro, debido a sus 23 años, mientras que Navas cumplirá ya 36 en diciembre.

El italiano aterrizó a París hace un año como una oportunidad de mercado, ya que llegó gratis al término de su contrato con el Milan. Durante la primera temporada de convivencia, el anterior técnico Mauricio Pochettino alternó a ambos, sin que diera la impresión de que hubiera un titular claro. Navas jugó 26 partidos de titular por 23 de Donnarumma.



En su conferencia de prensa de presentación, el pasado martes, Galtier mostró claramente su preferencia por tener un portero titular definido, aunque "el número dos puede pasar a uno según su rendimiento. Siempre he trabajado así porque creo que es más sencillo", explicó.



Ahora, el club francés considera que "Gigio" debe ser su portero de referencia, incluso a pesar de que debe mejorar en algunas facetas de juego, como en la asunción de riesgos, señala L'Equipe.



El ejemplo más claro fue su pérdida de balón ante Benzema el 9 de marzo en el Santiago Bernabéu, que dio lugar al primer gol del Real Madrid en la remontada 3-1 que facilitó al equipo español el pase a cuartos de final de la pasada Liga de Campeones. A pesar de que ambos porteros de talla mundial no han tenido problemas de convivencia, su rivalidad sí se ha notado.



El problema que tiene ahora el PSG con Navas será buscar un comprador, ya que al "tico" le quedan dos años de un jugoso contrato (12 millones brutos por temporada) y que en mayo pasado declaró que él y su familia estaban muy bien en París y que no quería moverse. Se trata de una ficha, sumada a un traspaso que se calcula en unos 10 millones de euros, que no están al alcance de muchos equipos.



Por otra parte, L'Equipe informa también que el PSG no frenará a su defensa central titular Presnel Kimpembé si recibe una ofertas que convenga a ambas partes. El internacional francés, de 26 años y que lleva en el club desde los 10, podría ser objeto de interés del Chelsea, que viene de perder como agentes libres a Antonio Rüdiger (Real Madrid) y a Andreas Christensen (Barcelona), y que está entrenado por un extécnico parisino, el alemán Thomas Tuchel.



El PSG está negociando desde hace un tiempo el fichaje del central eslovaco Milan Skriniar, pero las elevadas peticiones de su actual club, el Milan, están frenando la operación.



EFE