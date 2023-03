PSG acudiría a un entrenador de más recorrido: ¿Cerca Mourinho?

El momento del PSG en la temporada no es el mejor. La eliminación en Champions League ya se vuelve algo crónico, que empieza a caldear los ánimos en el entorno del cuadro francés. Son varios los culpables que señalan desde la afición, entre jugadores y cuerpo técnico.



Uno de los señalados es el entrenador Christophe Galtier, ante el bajo nivel y la extensa nómina que posee. Ya son varios años donde el cuadro parisino sigue fracasando en Champions, acumulando otra decepción, luego de millones y millones de inversión.



Entre los señalados, no solo se encuentra Lionel Messi, quien ha sido abucheado por los aficionados del PSG, tras la caída contra Bayern Múnich. Una de las voces es el exjugador Jerome Rothen, quien en declaraciones con el diario AS, expuso la opción de la llegada de este entrenador.



Para sorpresa de todos, sería uno de carácter, para el pésimo momento del club “No le estoy pidiendo a Christophe Galtier que renuncie. Pero si irse es una decisión del club, creo que solo debemos pensar en José Mourinho. Es un entrenador exigente y duro, con mucha experiencia en diferentes contextos. Sería respetado por todos los jugadores en el vestuario. Habría una disciplina que desapareció en el club hace unos años”.



Será cuestión de tiempo si el entrenador seguirá o no al frente del equipo, con el título de Liga de Francia en disputa, como uno de los títulos a los que puede acceder en el presente curso, marcando otro fracaso en el objetivo principal, la Champions.