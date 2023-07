¿Reemplazará o acompañará a Mbappé? PSG tendría atada a figura

El caso Kylian Mbappé vivirá en las próximas semanas su momento más determinante. El francés no afloja en su petición de quedarse en el PSG y no renovar mientras que el club desea venderlo ante la negativa de extender el contrato.



Ante esto, PSG no se queda de brazos cruzados y ante una eventual salida del futbolista francés se reforzaría con una de las grandes figuras de la Juventus de Turín.



Y es que desde Europa varios medios señalan que el delantero serbio Dusan Vlahovic se convertiría en nuevo jugador de PSG en las próximas semanas.

El club francés y el jugador ya habrían acordado términos personales y ahora falta acordar la cantidad por el traspaso del jugador entre franceses e italianos. El fichaje podría rondar los 90 millones de euros y el acuerdo está avanzado.



Vlahovic, de 23 años, quiere un nuevo reto en su carrera, y es por ello que no vería con malos ojos fichar por el PSG.



De esta manera, el serbio podría acompañar a Mbappé y Neymar en la zona ofensiva, pero a su vez puede reemplazar a algunos de los dos en caso de que salgan del equipo.