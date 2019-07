PSG se harta de Neymar: tomará medidas por su ausencia a prácticas

Como muchos de los grandes clubes de Europa, París Saint Germain volvió a prácticas este lunes con una novedad: Neymar, el jugador ma´s caro de su plantilla, no se presentó.





Así lo explicó el club en un comunicado en el que deja ver toda su molestia: "El lunes 8 de julio, Neymar da Silva Santos Junior debía regresar a las actividades del grupo profesional del París Saint-Germain. El PSG constató que el jugador Neymar Jr no se presentó ni al lugar ni a la hora acordada, sin haber sido autorizado previamente por el club".



¿La consecuencia? "PSG lamenta esta situación y tomará las medidas correspondientes". ¿A qué se refiere? Las posibilidades son todas, menos el despido, pues se trata de una inversión de 222 millones de euros a la que no hay posibilidad de renunciar. Podría acudirse a una multa millonaria o enviarlo a trabajar con las inferiores, como ocurrió con Rabiot cuando se declaró en rebeldía, pero no se descartan castigos más severos.





Communiqué du club - Neymar Jr 📍 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 8, 2019



Neymar se incorporó a las prácticas de Brasil para la Copa América antes del tiempo previsto y, de nuevo, sin aval del director técnico, Thomas Tuchel. Su aporte en la temporada fue mínimo, precisamente por culpa de las lesiones, y de nuevo falló a la hora de impulsar al equipo en la anhelada Champions League.



La incomodidad no es nueva y recientemente se ha incrementado por los rumores sobre un posible regreso del jugador al FC Barcelona, lo que ha sido, más que un pedido, una súplica del estelar delantero.



¿Se aprovechará de ese interés el PSG para cobrarle todos sus desplantes desde su incorporación, hace dos temporadas? En pleno mercado, todo está dentro de las posibilidades.