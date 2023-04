PSG es pesimista con Neymar: hay preocupación por su lesión

Luego del fracaso en Champions League y en otras competencias nacionales, PSG quiere darle una vuelta a su proyecto deportivo el cual pasa por el liderazgo de Kylian Mbappé a quien quiere renovar a toda costa.



Ante esto el club francés pondría en rampa de salida a Lionel Messi que sigue sin renovar con los parisinos y también a Neymar a quien le quieren dar salida en verano pese a que esa operación es mucho más complicada que la del argentino.



Según varios medios franceses, el club teme por el tobillo del brasileño, el cual le impedirá volver a los terrenos del juego hasta la próxima temporada. De igual manera, su permanencia no es algo que el equipo se plantee, pero la importante ficha salarial y que la probabilidad de que su lesión se vuelva crónica, pone a dudar a todos los clubes grandes.



Neymar, tras su operación en Catar, se sigue recuperando, pero eso no es suficiente ya que la directiva francesa ha perdido la paciencia con el brasileño debido a los partidos importantes que se perdió como la llave ante el Bayern que causó la eliminación de los franceses en Champions.



Ahora, la directiva del PSG quiere jugadores franceses para el nuevo proyecto, pero para ello deberán esperar que el brasileño de un paso al frente para su salida ya que no entra en los planes del club.