El colombiano que se ilusiona con la crisis del PSG: sería un bombazo

Paris Saint Germain está protagonizando una de las peores temporadas del último tiempo. Este domingo perdió 0-1 con Lyon, en la jornada 29 de la Ligue 1, y tiene en alerta a su afición, pues preocupa la baja producción este año.



Y es que el PSG ha disputado 18 partidos en 2023, de los cuales ya perdió 8 contando todas las competiciones este año. Además, completó su segunda derrota consecutiva en la Liga francesa, la única competencia que le queda por disputar esta temporada, y muchos se preguntan si la crisis provocaría que se le escape el único título que puede ganar esta campaña.



Es por eso que hay un colombiano que sueña con dar la gran sorpresa de la temporada en Francia, arrebatándole el título de la Ligue 1 al poderoso Paris Saint Germain. Sería el bombazo de la temporada en el fútbol mundial, y un sueño cumplido para él y su equipo.



Déiver Machado, jugador del Lens, mantiene la ilusión de desbancar al PSG del primer puesto de la Ligue 1. El RC Lens ha hecho hasta acá una gran campaña, que lo tiene segundo en la tabla de posiciones, con 60 puntos (los mismos de Marsella), y está a 6 unidades del equipo parisino.



Justamente el primer partido que perdió PSG en 2023 fue el 1 de enero, visitando al Lens en el Stade Bollaert-Delelis y cayendo 3-1 en la jornada 17. Ese día no jugó el lateral izquierdo colombiano.



¿Qué tan difícil es que Lens pueda superar al PSG? El bajonazo del equipo de París es un hecho; figuras como Lionel Messi y Kylian Mbappé, no logran tener su mejor momento, además de que sus compañeros no engranan para un mejor funcionamiento.



El Lens, por su parte, es el equipo con menos derrotas de la Liga, con solo 3 caídas en 29 jornadas. Actualmente tiene un invicto de seis partidos y espera tener ‘gasolina’ suficiente para las nueve fechas que le restan al campeonato galo.



El calendario, el mejor aliado del Paris Saint Germain

En la siguiente jornada, PSG visitará a Niza y el Lens será local contra el Estrasburgo. Luego, el 15 de abril en la jornada 31, Déiver Machado y su equipo visitará el Parque de los Príncipes para internar ganarle a Messi y su combo y así recortarle distancias en la tabla de posiciones.



Sin embargo, el PSG tiene la ventaja de no enfrentar a equipos de gran momento en lo que le resta del fixture. De hecho, el rival mejor ubicado está en el décimo lugar actualmente, y enfrentará a los cinco últimos equipos que luchan por no descender: Estrasburgo, Auxerre, Troyes, Ajaccio y Angers.



Mientras que al RC Lens le tocan rivales más complicados en el camino: Mónaco y Marsella, los equipos más difíciles en el calendario.



¿Podrá Déiver Machado, con el Lens, dar la gran sorpresa?