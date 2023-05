PSG se pronunció sobre Lionel Messi: condenó mal acto

El PSG no la pasa bien en Francia ni tampoco su estrella Lionel Messi está a gusto desde hace varios días y el futuro del astro argentino sigue siendo una verdadera incógnita, pues todo parece indicar que no renovaría contrato y no se sabe a qué club irá para la próxima temporada.

Igualmente, la sorpresiva visita de Lionel Messi a Arabia Saudita hizo que la relación entre ambos quedara totalmente rota, luego de que directivas del club no vieran con buenos ojos haberse ido en su día de descanso para tierras árabes.



Además, en las últimas horas ultras del París Saint-Germain se acercaron a los predios de concentración de la plantilla y tiraron varios insultos a Lionel Messi, Verratti y otros futbolistas que fueron agredidos verbalmente.



Sin embargo, tras estos fuertes hechos por parte de los aficionados, el París Saint-Germain envió un comunicado oficial repudiando los insultos hacia sus jugadores del primer equipo.



“El Paris Saint-Germain condena en los términos más enérgicos las acciones intolerables e insultantes de un pequeño grupo de personas, que tuvieron lugar este miércoles”, dice el comunicado.