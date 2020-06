Di María contra la prensa: explosiva respuesta por una fiesta en PSG

Aunque la Ligue 1 de Francia ya terminó, el PSG sigue a la espera de que regrese la Champions League, pues ya se clasificó a cuartos de final y sueña con romper la maldición que arrastra, con la ilusión de luchar por el título europeo.



El equipo francés se clasificó a la siguiente ronda superando al Borussia Dortmund, remontando el 2-1 en contra del juego de ida, con un triunfo 2-0 en París, justo antes de que la pandemia suspendiera el fútbol en el mundo. Incluso, el juego de vuelta se jugó sin público en el Parque de los Príncipes, pues ya el riesgo de contagio era muy alto.



El argentino Ángel Di María recordó que después de perder el juego de ida en el Signal Iduna Park, el plantel organizó una mega fiesta para celebrar los cumpleaños del propio Di María, Mauro Icardi y Édinson Cavani. Al trascender el festejo, la prensa destrozó al PSG por haber estado de rumba luego de una derrota en el certamen que es el ‘coco’ del equipo.



Este sábado, ‘L’Equipe’ habló con el argentino y recordó ese momento. Así, Di María se despachó contra la prensa que en su momento hizo un escándalo, no se guardó nada y respondió con dureza.



“¿Porque perdiste algo en el trabajo no vas a celebrar tu cumpleaños? Nosotros también somos humanos, tenemos una vida. Festejamos nuestros cumpleaños. ¿No era el momento perfecto para una fiesta así? Sí, lo fue”, dijo el ‘Fideo’.



“Todo estaba preparado, había muchos invitados, no podíamos cancelarlo por un partido”, agregó el argentino.