Un PSG muy humano y sin estrellas: le faltó el gol en debut en Ligue 1

El Paris Saint Germain debutó este sábado en la Ligue 1 de Francia, con las ausencias de sus grandes figuras: Mbappé atascado y sin decidir su futuro, y Neymar con rumores de salida. Así, el técnico Luis Enrique tuvo un tridente de ataque más ‘humano’ y sin estrellas, y le costó mucho contra Lorient.



Fue 0-0 en el Parque de los Príncipes. La era Luis Enrique comenzó de forma oficial en el París Saint-Germain. En apenas unos meses, el cuadro parisino ha cambiado por completo. Ya no hay estrellas. No hay figuras que destaquen por encima del resto y parece que el técnico español quiere armar un equipo.



Y, además, el estilo es totalmente diferente con un juego muy acaparador de la posesión -a la media hora, acumuló la pelota el 91 por ciento del tiempo- y menos directo con aquel tridente que pasará al olvido que formaban Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar.



Ninguno de los tres estuvo sobre el terreno de juego. Ni siquiera en el banquillo. Messi, ya pelotea en Estados Unidos; Neymar, oficialmente, no pudo jugar ante el Lorient por enfermedad, cuando lo más seguro es que salga del club; y Mbappé vio el partido desde la grada junto al último fichaje del PSG, Ousmane Dembélé.



Sin ellos, en el once aparecieron hasta seis caras nuevas respecto a la temporada pasada: Manuel Ugarte, Gonçalo Ramos, Lucas Hernández, Milan Skriniar, Marco Asensi y Kang-in Lee. Nombres alejados del estrellato mundial, pero jugadores de contrastada calidad que Luis Enrique quiere ensamblar para formar una maquina colectiva capaz de soñar con títulos más allá de todos los que pueda conseguir en Francia.



Sin embargo, no llegó el gol y su primer partido fue aburrido y sin los frutos esperados.