El multimillonario PSG está en crisis financiera: duras soluciones

París Saint-Germain sorprendió al mundo entero en 2021 con sus contrataciones. Se trajo al eterno capitán del Real Madrid (Sergio Ramos), le sacó al Barcelona a Lionel Messi, compró al mejor arquero de la Eurocopa (Donnarumma), se llevó a uno de los referente del Liverpool (Wijnaldum) y uno de los mejores laterales derechos del mundo (Hakimi).



Sin lugar a dudas, una inversión estratosférica. Tanto así que revivió el recuerdo de los legendarios ‘Galácticos’ del Real Madrid a principios de milenio. Ahora bien, dicho gasto no pasó inadvertido y ahora los multimillonarios están en serios problemas económicos.

En un informe elaborado hace poco por el diario francés ‘L'Équipe’, el PSG tiene aproximadamente 200 millones de euros en pérdidas y para poder ‘maquillar’ dicha situación debe salir de varias de sus estrellas.

​Son seis los futbolistas que tienen la puerta de salida: Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Thilo Kehrer, Leandro Paredes y Sergio Rico. Desafortunadamente para la directiva ninguno de ellos desea abandonar el club... Entre las cuentas del equipo está vender a estos jugadores para dejar las pérdidas en 100 millones, cifra que al parecer los deja tranquilos.



Ante la negativa, otra solución que se tuvo sobre la mesa fue la de acabar los contratos de aquellos cuyo masa salarial es alta, pero la Fifa castiga severamente el hecho de acabar un vínculo contractual de manera injustificada (indemnización y prohibición de fichar por dos periodos de traspasos). Vale aclarar que esto último tan solo cobija a quienes llevan no más de tres años en la institución.



En este orden de ideas, el único que se salvaría de una rescisión sería el golero Sergio Rico, pues aterrizó en Francia casi año y medio atrás. Los demás están en peligro inminente.

​Por ahora, la única luz de la directiva parisina estaría por los lados de Wijnaldum, uno de los recién llegados, y Mauro Icardi. El primero no está contento por su falta de minutos y se plantearía salir cedido al Newcastle, no es mucho el ahorro que se harían, pero cualquier monto ayuda. El segundo podría abonar 30 millones al saldo total, teniendo en cuenta que su representante y pareja, Wanda Nara, desea llevarlo de nuevo a Italia.