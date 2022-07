¿Nunca hubo interés por Zidane? Christophe Galtier, la única opción

Una salida millonaria de Mauricio Pochettino llegó a su final como se deseaba en París, capital de Francia. Los directivos confirmaron lo que ya se sabía en el mundo y era la destitución del argentino que pedía que se le respetara el año que le quedaba en las filas parisinas.

La situación no fue como Mauricio Pochettino esperaba. Pues el acabose fue el no haber alcanzado la máxima ilusión del cuadro parisino de conseguir la Uefa Champions League. Esa que también cesó a Thomas Tuchel en 2020, y volvió a hacer de las suyas con el estratega argentino dos años más tarde. El nuevo timonel sabe que, aunque no esté escrito en su contrato, dependerá su continuidad del desempeño en la Liga de Campeones.

Con Vitinha como nuevo jugador en la medular del PSG, también esperaron al martes 5 de julio para confirmar al nuevo estratega. Sonaron varios nombres a lo largo de la temporada, pero se decantaron por Christophe Galtier, campeón de la Ligue 1 con el Lille y procedente del Niza.

A su vez, sonaron estrategas como Zinedine Zidane, del que se decía que su llegada era inminente, y parecía ser el candidato a relevar a Mauricio Pochettino. Sumado al francés, también se rumoreó a Thiago Motta, Antonio Conte, José Mourinho, Marcelo Gallardo y Joachim Löw. Sin embargo, con la llegada de Christophe Galtier, Nasser Al-Khelaïfi no dudó en decir que el ex Niza siempre fue su primera opción quitándole importancia al francés ex Real Madrid.

En la presentación oficial de Christophe Galtier como nuevo estratega del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi comentó, ‘nunca pensamos en Zidane. Queríamos a Christophe desde el primer día. Espero que esta sea la última pregunta sobre este tema. Nuestro objetivo es jugar mejor, jugar como equipo y aspirar a todo. Queremos ganar, pero con un estilo de juego que es muy importante.

Tenemos jugadores de clase mundial y jóvenes talentos y estamos cerca de una nueva ciudad deportiva que nos va a ayudar. Que todos estén orgullosos de jugar por este escudo y nadie está por encima del escudo y el que no lo respete no tendrá sitio en este equipo’. Durante el verano, Zinedine Zidane sonaba como el máximo candidato, pero se decantaron por Galtier, al que quisieron desde el principio.

Por su parte, Christophe Galtier habló en su presentación, y mantuvo claro que llega a un elenco con varios egos, y que tomará decisiones si es necesario, ‘he encontrado otros vestuarios con mucho ego y es un privilegio tener a este grupo. Hay que imponer la fuerza del grupo porque debemos tener un proyecto. No vengo a revolucionar el vestuario, pero tengo que tomar decisiones’.

También dejó un mensaje claro en una nómina llena de grandes estrellas, ‘nadie va a estar por encima del equipo. Quiero ser exigente y determinante para hacer la mejor temporada posible. El que no esté al servicio del grupo será descartado, pero se hará de forma interna. Es el equipo, ante todo. Puede haber algunas carencias. Me aseguraré de que este equipo esté muy unido. Si hay jugadores que salen de este marco, serán descartados’. Un dardo a Neymar por su actitud criticada a lo largo de la temporada pasada.