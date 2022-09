Paris Saint-Germain y un infierno por dura baja: pierde a un referente

Presnel Kimbembe, defensa central del París Saint-Germain, estará de baja durante unas seis semanas debido a una lesión en los isquiotibiales de su pierna izquierda, anunció este martes el club.

Su baja supone un golpe para el técnico parisino, Christophe Galtier, que ha impuesto un nuevo esquema con una defensa de tres centrales y dos carrileros, pero que no tiene suplentes experimentados para los primeros.



El PSG pasó todo el verano intentando fichar al central eslovaco del Inter, Milan Skriniar, pero las elevadas peticiones del club italiano (se llegó a hablar de 80 millones de euros) frenaron al equipo parisino. Galtier reconoció hoy que la baja del defensa francés es importante, ya que no tiene recambios contrastados a los tres centrales de primera línea con los que juega (Ramos, Marquinhos y Kimpembe).



"Queríamos un defensa central adicional porque el calendario es una locura" y vista la lesión de Kimpembe "teníamos razón", explicó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga de Campeones de mañana en Israel ante el Maccabi de Haifa.



Sin embargo, Galtier, dejó bien claro que el PSG hizo un auténtico esfuerzo por fichar a Skriniar, aunque "no se pudo convencer al Inter". El entrenador parisino avanzó que podría recurrir a alguno de los defensas más jóvenes para suplir a Kimpembe antes que modificar su sistema de 3-4-3, que está dando por ahora resultados en este inicio de temporada.



También serán bajas para el partido de mañana el portero costarricense Keylor Navas, con dolores lumbares, y el centrocampista portugués Renato Sanches, con una lesión en el abductor derecho.



EFE