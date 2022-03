Di María se va del PSG: su reemplazo llegaría desde el Barcelona

La eliminación de Champions League generó toda una oleada de decisiones, para muchos extremistas, en la capital francesa.



El París Saint-Germain (PSG) no prevé usar la cláusula para renovar por una temporada al internacional argentino Ángel di María cuando su contrato expire el 30 de junio, indicó este miércoles la emisora RMC Sports, que apunta al francés Ousmane Dembelé como posible sustituto.



La decisión no es definitiva y debe ser validada por ambas partes, por lo que todavía podría haber un cambio, apuntó esa radio francesa. Aunque desde España aseguran que no hay vuelta atrás.



Di María, de 34 años, renovó en marzo de 2021 una temporada, hasta el 30 de junio de este año, con la posibilidad de prorrogar su contrato una más.



La llegada de su compatriota Leo Messi al club parisino le ha quitado el puesto titular en la delantera durante esta temporada, y según la prensa francesa el PSG prepara una amplia renovación de su plantilla tras su decepcionante eliminación de Liga de Campeones de la pasada semana contra el Real Madrid.



El PSG desembolsó 63 millones de euros por Di María en 2015. Llegó al fútbol europeo procedente del Club Atlético Rosario Central en 2007, cuando fichó por el Benfica portugués. Allí pasó tres temporadas antes de dar el salto al Real Madrid, en el que permaneció cuatro años coronados con una Liga de Campeones (2014).



El Real Madrid lo traspasó entonces por 75 millones de euros al Manchester United, donde tuvo un discreto paso y desde donde pasó a la capital francesa.



RMC apuntó que en caso de que se consume su salida, el PSG tiene ya la vista puesta en Dembélé, delantero del Barcelona que también podría quedar libre en julio, aunque ese movimiento no se presenta fácil, según la emisora, porque hay clubes ingleses que también se han interesado por él.