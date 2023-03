¿Una 'vaca' para seducir a Lionel Messi? Revelan insólito plan de MLS

Como cuando en casa todos quieren una nueva cafetera pero les falta dinero: ¿qué hacer? ¡Una vaca! Si a todos les va a servir, pues todos ponen y todos ganan.

Así de simple y de compleja a a la vez puede ser la fórmula de la MLS para seducir al mejor del mundo, Lionel Messi.



Según reveló el diario Sport, ya se han realizado reuniones de los representantes de los clubes que compiten en la MLS con un objetivo común: pagar el salario del campeón mundial, una meta que es imposible para una sola franquicia pero sería probable si todos aportan a la causa.



Dice la fuente que es una apuesta ganadora para todos pues, aunque tal vez solo las franquicias de Miami, Nueva York FC o Los Ángeles aspirarían a ponerle su camiseta, a todos los demás les suma pues el incremento en derechos televisivos, taquillas y mercadeo sería exponencial.



La idea se fundamenta en el hecho de que Estados Unidos será sede principal del próximo Mundial de 2026 (pone 11 estadios) y están justo a tiempo potenciar la liga local de cara a ese momento.



En una charla previa con The Athletic, el propio comisionado de la liga norteamericana, Don Garber, aceptó que estarían dispuestos a flexibilizar la política de topes salariales, que contempla 3 millones de dólares para jugadores de clubes y hasta 6 millones para los que son franquicia. Una primera excepción ya se hizo con Lorenzo Insigne, con ingresos por 14 millones al año en el Toronto F. C.

​

Para Messi la idea de un paraíso de retiro más cerca de los suyos es muy atractiva. Pero también es cierto que, si quiere llegar a la defensa del título como capitán de Argentina, necesita la alta competencia que solo le ofrece Europa. ¿Qué hará? Increíblemente, podría no ser solo una cuestión de plata.