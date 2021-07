¡PSG, cada vez más francés! Operación en búsqueda de Paul Pogba

El futuro de Paul Pogba parece estar cada vez más lejos de Manchester, con las negociaciones caídas ante una eventual renovación, los caminos de salida empiezan a aparecer, con su representante, siempre como protagonista. El cambio de rumbo para el volante parece cada vez más cercano, además, la decepción de lo ocurrido en Inglaterra en las temporadas reciente, serían uno de los motivos.

De acuerdo a información del diario The Mirror, de Inglaterra, rechazó la propuesta de Old Trafford por 60 millones de euros anuales para renovar. Con eso, daría la indicación de estar decidido a dejar la Premier League, o por lo menos de cambiar aires para la nueva temporada. El problema para los rojos es que el francés termina contrato con el club en el 2022.



Además, con datos de L’Equipe, el PSG le puso sobre la mesa 50 millones de euros para lograr el fichaje, trato que estaría arreglando su agente, Mino Raiola, con los franceses. El deseo de los ingleses es retenerlo, pero, si no se puede, por lo menos recuperar algo de la inversión realizada, teniendo en cuenta que por él, pagaron a la Juventus una suma cercana a los 105 millones de euros. Actualmente, su pase está valorado en 60 millones de euros.