Parte médico oficial de PSG sobre Neymar: ¿llega a Champions o a Río?

No son buenas para Neymar las noticias que entregó, finalmente, el PSG sobre su última lesión de tobillo.

Como se temía, la torcedura de tobillo que sufrió en el minuto 51 de la vibrante victoria 4-3 contra Lille, luego de una acción con el jugador del Lille Benjamin André, es más compleja de lo que se pensaba.



"Nuevas pruebas realizadas confirman un esguince en el tobillo para Neymar Jr., con lesiones ligamentosas. Una nueva valoración se realizará a comienzos de la próxima semana", indicó el PSG en un comunicado.

El club explica que en una semana habrá una actualización de la evolución del jugador y mantiene la fe en que podrá estar el 8 de marzo en la vuelta de los octavos de final de Champions League contra Bayern Munich. Sin embargo, el compromiso de ligamentos es un obstáculo importante.



Lo que no se detalló es si el jugador tendrá permiso para salir de París durante su recuperación, situación que en el pasado se le permitió y que le permitió asistir, por ejemplo, al Carnaval de Río, que casualmente termina el próximo 25 de febrero. Otra razón para salir de Francia podría ser el cumpleaños de su hermana Rafaela, otra excusa habitual del jugador para volver a su país de fiesta.

​

​Esta vez no parece que nadie tenga la intención de sembrar más dudas y se harán todos los esfuerzos para que no ocurra de nuevo la maldición de octavos', pues en el pasado se lesionó justo en esa fase de Champions y se perdió partidos contra Manchester United (2019), Barcelona (2021) y ahora este lío del tobillo que amenaza seriamente con sacarlo de la serie conta el Bayern, que gana la llave parcialmente 1-0. Se aferran al recuerdo de 2020, cuando superó una lesión y volvió en octavo contra Borussia Dortmund, al que hasta le marcó gol. Pero es poco probable, en realidad.