PSG le quitaría otro fichaje al Barcelona: el anhelo de Xavi peligra

El panorama que tiene el Manchester City en estos momentos de la temporada empiezan a hacer efecto en la plantilla celeste y con ello, jugadores empiezan a temblar a la espera de lo que pueda llegar a suceder con las sanciones históricas al equipo de la ciudad de Mánchester. Pep Guardiola ya avisó que si llegan a descender o contemplando la decisión de la FA, pensaría en irse, pero no sería el único que contempla esa situación.



Barcelona ha puesto sus ojos desde la temporada pasada en uno de los grandes talentos del Manchester City a la espera de la decisión del cuadro inglés, aunque la decisión del jugador sí sería salir de Inglaterra para recalar en Cataluña. Sin embargo, otro club que conoce muy bien la manera de quitarle jugadores a los catalanes podría entrar en la discusión.

Se trata nada más ni nada menos que de Bernardo Silva. El volante del Manchester City ya le habría dado el sí al Barcelona con el anhelo de llegar a Cataluña, pero ahora es el Paris Saint-Germain que también pone sus ojos en el portugués. Bernardo no está teniendo los minutos deseados y ya ha reiterado su decisión de irse de Inglaterra, pero no fue posible en el mercado de fichajes pasado.



Como Georginio Wijnaldum, el caso de Bernardo Silva se podría repetir ahora con el Barcelona como el principal candidato a llevarse al portugués, pero con el dinero y el poderío que tiene el Paris Saint-Germain. Los parisinos ya están acostumbrados a hacer locuras, y no les importaría hacer otra por el volante ex Mónaco y Sporting Benfica.

De acuerdo con el portal Mundo Deportivo, el Barcelona es el principal candidato para llevarse a Bernardo Silva en el próximo mercado de fichajes y la situación compleja del Manchester City puede ser la clave para que el portugués pueda ser nuevo jugador del cuadro catalán, pero también está pendiente el Paris Saint-Germain, Bernardo podría regresar a Francia en donde ya había estado con el Mónaco.



Con la sanción que le puede caer al Manchester City por irregularidades financieras entre 2009 y 2018, Barcelona ya había preguntado por el portugués cuando no había aparecido el tema de la investigación en la que ahora está el club inglés y los dirigidos por Pep Guardiola no dejarían salir a Bernardo Silva por menos de 100 millones de euros, una cifra imposible para el equipo catalán que esperará a ver si queda libre ante la vergonzosa situación que empezaría a dar efecto cuando se confirme la penalización, pues la mayoría de jugadores abandonará las filas del equipo celeste.