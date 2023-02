Paris Saint-Germain se fija en joya argentina: hablan del nuevo Messi

El Paris Saint-Germain no la está pasando para nada bien en la Ligue 1 ni tampoco en la Uefa Champions League. Aunque todavía son líderes en la liga francesa, en el 2023 han sembrado dudas con grosas caídas, en especial a lo largo de la semana donde quedaron eliminados de la Copa Francesa contra el Olympique de Marsella, perdieron ante el Mónaco y cayeron frente al Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes.



Con Christophe Galtier en alerta por sus malos resultados últimamente, los ojos del club parisino se han puesto en la órbita del Manchester United por el interés en una joya argentina que espera ganar más minutos en el club comandado por Erik ten Hag: Alejandro Garnacho es el elegido. Alejandro que estuvo en la lista preseleccionada de Lionel Scaloni para el Mundial gusta en París.



Alejandro Garnacho no ha tenido mucha participación últimamente en el Manchester United y espera ganar más minutos próximamente en la Premier League próximamente. Sin embargo, quieren juntarlo con un ídolo, Lionel Andrés Messi en el Paris Saint-Germain. De hecho, medios europeos indican en que el PSG está interesado en el juvenil que también podría tener participación en el Mundial Sub-20 con la albiceleste en el 2023.



Manchester United ha intentado hacer todo lo posible en busca de atar a Alejandro Garnacho con propuestas interesantes para renovarle su contrato que culminará en el 2024, pero Garnacho se ha encargado él mismo de negarle las pretensiones a los 'Red Devils'.



Alejandro Garnacho no ha contado con la regularidad deseada por Erik ten Hag desde el arranque en los últimos partidos, pero sí ha podido contar con minutos en los segundos tiempos, de hecho, contra el FC Barcelona, Alejandro fue el único cambio que hizo el técnico neerlandés, y antes de ese partido de la Uefa Europa League, el extremo de 18 años de edad entró contra el Leeds United y anotó un tanto.



Seguramente el anhelo de Alejandro Garnacho sería jugar con Lionel Messi ante el interés que pone el Paris Saint-Germain en el hispano argentino, pero todavía no hay nada concreto de que se vaya a Francia para jugar en la Ligue 1. Como si fuera poco, tampoco es seguro que Messi se quede en París ante la poca respuesta que ha tenido el ex Barcelona en las negociaciones para renovar su contrato.