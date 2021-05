¿Boicot en el PSG? Los ultras disgustados por la nueva camiseta

Después del rotundo éxito de ventas de la camiseta que conmemora los 50 años del París Saint-Germain (PSG), el club francés lanzó este viernes una nueva zamarra para la temporada 2021-2022, que ya ha provocado la indignación de los grupos ultras del club, quienes han llamado a boicotearla. La camiseta de la discordia prescinde de la clásica franja vertical roja, dejando solo el azul marino como color principal.



Los ultras del club, agrupados bajo las siglas CUP, se han rebelado ante lo que consideran una afrenta a "los colores tradicionales" del joven club parisino. "Creemos que la identidad de un club pasa por el respeto de los colores que lo hacen singular. Nosotros no hacemos marketing, pero sabemos que el respeto es necesario para una institución fuerte", señala el comunicado colgado en Twitter. El CUP pide así a sus miembros simpatizantes y el resto de hinchas "un boicot contra las camisetas de la próxima temporada que pasan por no comprar ni una camiseta que no respete nuestra historia", rematan.



Por su parte, el club explica en un comunicado que la camiseta que utilizará el PSG en el Parque de los Príncipes la próxima temporada es "fiel" a su ADN y posee "una gran elegancia y estilo parisino". La flor de lis, uno de los "símbolos históricos de París y del club", aparece en la indumentaria, destaca la entidad, que presenta hoy la camiseta con la imagen de su estrella francesa Kylian Mbappé.



El modelo más caro para adultos de la nueva zamarra alcanza los 140 euros, pero se puede incrementar hasta los 158 si lleva impreso el dorsal y el nombre de un jugador del París Saint-Germain. La camiseta de la temporada 2020-2021, que celebraba los 50 años del nacimiento del club, ha sido un rotundo éxito comercial, impulsado por la asociación con la marca de la leyenda del baloncesto Michael Jordan, con quien la entidad parisino firmó un acuerdo comercial en 2018.



Según cálculos de "L'Équipe", el PSG de Neymar y Mbappé podrá llegar esta temporada al millón de camisetas vendidas, frente a las 40.000 unidades de hace 10 años, antes de la llegada de los inversores de Catar.



EFE