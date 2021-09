Messi lo vio desde la tribuna: PSG volvió a golear en Francia

Un doblete del español Ander Herrera y la aportación de Kylian Mbappe fue suficiente para el París Saint Germain que goleó al recién ascendido Clermont (4-0) en el Parque de los Príncipes, en división de opiniones ante el reencuentro con el astro francés.



Hubo pitos y aplausos en similar proporción para Mbappe que se reencontró con su afición después de lo sucedido en el tramo final del mercado de fichajes. El parisino fue a lo suyo e intervino en tres de los cuatro tantos del conjunto de Mauricio Pochettino que no contó con Leo Messi, Neymar, Leandro Paredes y Ángel di María, recién llegados de sus partidos internacionales con Argentina y Brasil.

No hizo falta. Entre el oportunismo de Ander Herrera y la determinación de Mbappe el choque se desequilibró sin sobresaltos. El Clermont, recién ascendido a la Ligue 1, encajó su primera derrota del curso. Los goles de Herrera dejaron encarrilado el choque a la media hora. En el minuto 20 abrió el marcador en una gran acción de Achraf por la derecha. Su centro fue interceptado por el portero que dejó el balón muerto en el punto de penalti donde apareció el español para marcar.



Similar fue el segundo, diez después. Mbappe encaró a su marcador. Le superó y pasó hacia el área pequeña. Irrumpió desde segunda línea Ander Herrera otra vez que no falló. Tres tantos y dos asistencias en cuatro jornadas acumula esta temporada el centrocampista español. Tras el descanso la superioridad local creció en el Parque de los Príncipes.



Un gran pase al espacio del alemán Julian Draxler dejó a Mbappe con campo por delante. Sorteó al meta Arthur Desmas y llevó el balón a la red. El cuarto fue del senegalés Idrissa Gueye que cabeceó una pelota procedente de las botas de Mbappe cuando volvía a encarar a Desmas.



Pochettino movió el banquillo. Quitó a Mbappe a diez del final para dar entrada a Mauro Icardi que no formó parte del once titular a pesar de las numerosas bajas en el ataque. Draxler y Rafinha completaron la tripleta ofensiva de inicio.



El triunfo ante el Clermont prolonga el pleno del París Saint Germain que ha ganado los cinco partidos que ha disputado y el próximo miércoles visita al Brujas en su estreno en la Liga de Campeones.



EFE