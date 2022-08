PSG sigue insistiendo: ¿la tercera será la vencida con un defensor?

Faltan unas escasas horas para que se cierren las puertas de jugadores que estén buscando un movimiento y un cambio de aires. Los clubes están haciendo su último esfuerzo para fichar a sus piezas y reforzarse de la mejor manera posible. Sin embargo, el Paris Saint-Germain ha visto truncado su anhelo de llevarse a un defensor central como lo es Milan Skriniar.

El Inter de Milan no quiere perder a uno de los defensores más importantes en la Serie A como el eslovaco, tanto así que han puesto obstáculos al Paris Saint-Germain, pues los italianos le bajaron el dedo a la primera oferta menor a 70 millones de euros. Los parisinos subieron a oferta, y los interistas le vuelve a cortar las ilusiones buscando sacarle más provecho.



A Sergio Ramos ya le informaron hace unos días que le pondrán más competencia en la zaga defensiva. El anhelo sigue siendo Milan Skriniar, pero las horas juegan en contra del Paris Saint-Germain. O se lanzan de una vez por todas, o no habrá tiempo para llevárselo, y menos por las respuestas rotundas del Inter. De acuerdo con La Gazzetta dello Sport, el Paris preparará una oferta tocando los 70 millones de euros, como se ha mantenido el club italiano, pero la razón parece ser un no. Buscan por lo menos 80 millones.



Sin embargo, si algo ha demostrado el Paris Saint-Germain en este mercado en los últimos días, es que puede llevarse a quien quiera. Así fue con Carlos Soler, a quien escasamente se le había referenciado con el conjunto de la Ligue 1, y Fabián Ruiz después de que se le embolató el fichaje, lograron traer a ambos volantes de marca españoles. Ya Nasser Al-Khelaïfi se ha metido en la operación buscando rebajar las demandas del Inter.



El reloj empieza a correr, y falta muy poco para que el libro de pases cierre. Milan Skriniar no se ha movido todavía, y parece muy incierto que pueda cambiar de aires. De hecho, ya ha sido tenido en cuenta por Simone Inzaghi en esta presente Serie A.