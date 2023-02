¿PSG cesará a Galtier? Ya suenan dos candidatos: uno tendría revancha

La misma historia de todos los años en el Paris Saint-Germain y con los jeques cataríes como protagonistas temporada tras temporada y Uefa Champions League tras Uefa Champions League. Un anhelo que se ha hecho esquivo para los directivos del equipo francés que siempre ve a la Liga de Campeones como ese objetivo que les ha hecho falta. Ya están 'cansados' de ganar la Ligue 1 y arrasar en Copas de Francia, por lo cual, quieren como sea alcanzar la gloria internacional.



Año tras año se repite el tema de los directores técnicos en el Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel perdió la final contra el Bayern de Múnich en el 2020, y lo cesaron del cargo. Mauricio Pochettino ganó la Ligue 1, pero en la Champions League del 2022, fueron eliminados en octavos de final contra el Real Madrid.

Nasser Al-Khelaïfi armó un equipo de ensueño con Kylian Mbappé, Neymar Jr y la gran adquisición de Lionel Andrés Messi, además de Sergio Ramos en la defensa que se convirtió en pilar en la zona de atrás. Sin embargo, su camino en la Liga de Campeones, el anhelo de los parisinos se vio truncado por el Real Madrid en los octavos de final, y hasta ahí llegó el trabajo de Mauricio Pochettino. En su lugar, Christophe Galtier fue el candidato para llegar al banquillo francés.



Pero, su trabajo peligra, esta vez no solo por la Uefa Champions League, sino por la Ligue 1. Un plantel que en el 2023 ha contado con derrotas sensibles como la del Rennes el 15 de enero, Olympique de Marsella el 8 de febrero en Copa Francesa, el Mónaco tres días después por el certamen local y contra el Bayern de Múnich nuevamente en los octavos de final en el partido de ida. Un recuerdo a lo sucedido con el Real Madrid el año pasado que le puede salir caro a Christophe Galtier.

El Lille es el próximo rival del Paris Saint-Germain con la necesidad de sumar de a tres para despejar una que otra duda en la Ligue 1, y con la vuelta de la Liga de Campeones cercana en Alemania contra el Bayern de Múnich. Si pierden, Christophe Galtier podría verse muy comprometido no solo en el rentado local con el Olympique de Marsella persiguiéndolos y también por derrotas inesperadas.



De acuerdo con Le Parisien, los directivos del Paris Saint-Germain ya pensarían en tomar cartas en el asunto si pierde el equipo parisino. Esas cartas serían echar a Christophe Galtier, y ante esa noticia, ya empiezan a barajar dos nombres que son viejos conocidos en el club, uno es Zinedine Zidane que por varios tramos, el ex Real Madrid ya ha sido sondeado por el club, y otro, el subcampeón de Europa en el 2020, Thomas Tuchel. Parece curioso que vuelva a sonar el alemán que fue cesado por no conseguir el título contra el Bayern de Múnich en aquella final.



Sin embargo, se dice que Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain cesó a Thomas Tuchel no por temas deportivos, sino por personales, por lo cual, ahora con Luis Campos con ese cargo, perfectamente, si no fueron por los resultados ni por el subcampeonato conseguido en el 2020. El anhelo sigue siendo el mismo: la Uefa Champions League que el no lograrlo ha dado resultados negativos para el mismo Tuchel y Mauricio Pochettino. A la espera de lo que suceda con Christophe Galtier.