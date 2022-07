Luis Suárez tendrá un compañero ‘gigante’ en Marsella: nuevo fichaje

Luis Javier Suárez jugará en Olympique de Marsella, luego de un fichaje sorpresa y que es un paso importante en la carrera del atacante colombiano.



Sin embargo, el equipo galo sigue incorporando jugadores y esta vez ha fichado a una joven promesa que ha sido sensación y que ha jugado en las juveniles de la selección de Francia.



Lo cierto es que Suárez jugará con un ‘gigante’ la próxima temporada, pues si algo tiene en particular el reciente fichaje del Olympique es su estatura.



Se trata de Souleymane Isaak Touré, quien mide 2,04 metros y tiene apenas 19 años. Es el nuevo refuerzo del OM y es considerado el futuro de la defensa de Francia.



𝗜𝘀𝗮𝗮𝗸 𝗧𝗼𝘂𝗿𝗲́ 🇫🇷

𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲𝗹 𝗠𝗯𝗲𝗺𝗯𝗮 🇨🇩

𝗦𝗮𝗺𝘂𝗲𝗹 𝗚𝗶𝗴𝗼𝘁 🇫🇷 #BienvenueSurMars 🛸 pic.twitter.com/Y8OaqSCLbO — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 19, 2022

En su presentación, Marsella describió al defensor, proveniente de Le Havre, como un “jugador robusto que se siente muy cómodo en el juego aéreo y con liderazgo natural en la cancha. Su potencia y solidez en los duelos y su capacidad de anticipación hacen de él un jugador con un potencial muy alto”.



Hace unos días, Touré aseguró en entrevista que tiene “una morfología atípica. Lo veo como un activo y lo aprovecho. Hay desventajas, claro está, pero para mí es una fortaleza. Tengo que esforzarme más que el resto. Le he cogido gusto a trabajar con los preparadores físicos. En el último año, no he crecido y he ganado un poco de masa corporal”.



Isaak fue delantero en sus comienzos, pero terminó de defensa central y también puede jugar de lateral izquierdo. La perla que fichó el Marsella viene de ser capitán de la selección de Francia en el Campeonato de Europa Sub-19 de la UEFA.