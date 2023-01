¿Neymar fracasado? Lo persiguen las criticas y dudan en Francia

El Paris Saint-Germain ha tenido un regreso a la actividad demasiado complicado que ni la prensa francesa, ni el equipo parisino pensaba que iba a aparecer. Una semana en la que Lionel Messi estuvo de vacaciones, Kylian Mbappé no pudo ser la estrella y no pudo ayudar al PSG para vencer al Racing de Lens, una de las revelaciones en este torneo.



Con Déiver Machado, el Racing de Lens se puso como escolta del Paris Saint-Germain al vencerlos 3-1. Luego de algunas victorias, el PSG volvió a juntar a sus tres estrellas en el frente de ataque. Lionel Messi, Neymar Jr y Kylian Mbappé, este último como suplente, vieron actividad contra el Stade Rennes, en otro fracaso grande de los parisinos que cayeron por la mínima diferencia. Ante una nueva caída inesperada, la prensa estalló contra el club.

Todos los aplausos al principio de temporada eran para Neymar Jr que apareció como goleador y asistente en el comienzo de la Ligue 1 para el Paris Saint-Germain. Sin embargo, poco a poco, volvió a bajar su nivel, especialmente cuando regresó de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Ney regresó tras pagar una fecha de suspensión y contra el Angers disputó los 90 minutos en el triunfo de los parisinos por 2-0, pero no tuvo mucho protagonismo en la cancha. Nordi Mukiele se vistió del brasileño para dar dos asistencias a Hugo Ekitike y Lionel Messi.



Posteriormente, el domingo 15 de enero, Christophe Galtier tuvo la posibilidad de alinear al tridente espectacular de Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé, aunque dejó al francés de suplente ingresando en el complemento. El diario L'Équipe estalló contra el brasileño por la pobre actuación y al club también lo señaló por la caída ante el Stade Rennes. Ney dejó buenas impresiones en el 2022 con 15 goles y 13 asistencias, pero desde su regreso no ha sido el mismo.



L'Équipe escribió, "como contra Angers a mediados de semana, el brasileño bajó demasiado a buscar balones e intentó demasiadas veces marcar la diferencia en solitario. El resultado fue que perdió balones en zonas complicadas y casi nunca causó peligro en el área del Rennes. Una actuación preocupante a un mes del Bayern". Pero lo más grave para el brasileño es que pusieron en duda lo que costó y el millonario salario que tiene, "¿nos damos cuenta de que Neymar, en cuanto a contratación y salario, es el mayor fracaso de la historia del fútbol?", mantuvo Daniel Riolo. Por último, Riolo agregó, "no se me ocurre un fracaso más grande por lo que costó, es horrible. Que haya estado bien en dos partidos de octavos de final en 2020 no significa que te vaya a salvar la vida".