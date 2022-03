Neymar sería vendido por el PSG: las dos razones para dejarlo ir

Crisis en Paris Saint Germain. La eliminación de la Champions League 2022 ha provocado un caos y empiezan a buscarse culpables de un nuevo fracaso en su ambición de conquistar Europa. Desde Catar, los dueños del equipo francés están cansados y por eso el primer apuntado sería Neymar.



El astro brasileño sería vendido al final de la temporada, pues el Emir Tamim bin Hamad Al-Thani se habría cansado de Ney, su entorno y su bajo rendimiento en el último tiempo.



Esta y otros bombazos fueron contados por el reconocido periodista francés Romain Molina, reconocido por hacer varias denuncias y filtrar información que más adelante fue confirmada.



Hay dos razones muy fuertes para que el PSG decida vender a Neymar. La primera es la mala relación del club con el padre del futbolista. Neymar da Silva Santos aburrió a los cataríes por lo complicado que es para negociar, además de diferentes situaciones vividas en los últimos años.



La otra razón es su rendimiento, que no ha sido el de una mega figura por la cual pagaron casi 500 millones de euros al FC Barcelona en 2017. Neymar no ha tenido la espectacularidad e influencia que esperaban, y tampoco ha podido ser el socio ideal para Kylian Mbappé y Lionel Messi. Eso sin contar sus lesiones.



Otra información que dio Romain Molina es la tensa situación que vive Nasser Al-Khelaifi; el representante del Emir en Francia ha sido llamado de emergencia a Catar, para que explique lo que aconteció ante el Real Madrid.



Están muy enfadados con su gestión en el PSG y claramente no gustó nada la imagen que se vio en el Santiago Bernabéu.