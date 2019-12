Ni con Messi ni con James: el destino de Neymar si se va de PSG

Neymar sabe que sus días en Paris Saint Germain están contados. No aguanta más, no se siente a gusto y sabe que los aficionados ya se cansaron de él.



Desde la temporada anterior, el brasileño ha manifestado sus deseos de abandonar el club francés, pero sabe que su salida no es cosa fácil porque los dueños del equipo tienen el dinero suficiente para retenerlo, sin importarles grandes ofertas que han llegado desde España.



Barcelona y Real Madrid han hecho la puja por ‘Ney’, pero el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, ha sido reacio a adelantar conversaciones, especialmente con los catalanes, con los que no llevan la mejor relación desde hace varios años.



Es por eso que Neymar ha empezado a mirar otras opciones. Si bien su deseo es de volver a España, regresar al lado de Lionel Messi o liderar un proyecto en el mismo equipo en el que juega James Rodríguez, sabe que si quiere marcharse deberá revisar otras ofertas.



Ahí aparece la Premier League de Inglaterra. Según publica el diario ‘Le Parisien’ este miércoles, tres equipos tendrían entre sus planes al brasileño de 27 años. Chelsea, Manchester City y Liverpool, ya habrían preguntado sobre las posibilidades de negociar por Neymar.



Por ahora, son solo acercamientos, pero lo cierto es que el brasileño empieza a tomar fuerza para cuando se abra el mercado de verano, a mitad de año en 2020, y parece inminente su salida del PSG.