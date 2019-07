Neymar y PSG: otro gran conflicto a la vista entre ambas partes

Aunque Neymar decidió incorporarse a la pretemporada de PSG, la tensión entre el futbolista y el club permanece pues parece que el brasilero no está dispuesto a continuar en el equipo aunque una negociación con cualquier club parezca imposible considerando que el de más opciones era Barcelona y las últimas llegadas del club catalán no dejaron mucho espacio para jugadores tan costosos como él.



Pese a ello, Neymar sigue firme en su idea de abandonar el equipo y eso fue lo que le habría expresado a Leonardo, director deportivo de la institución, en un pequeño diálogo que mantuvieron ambos antes de que el jugador arrancara con algunos trabajos.



De igual manera y aunque el papá del futbolista había asegurado que el club conocía que el jugador se reintegraría más tarde a los trabajos, lo cierto es que PSG sigue en firme con su sanción económica hacia el ‘10’, sanción que podría incrementar su valor si el jugador decide no viajar a la pretemporada que el equipo tendrá en Asia, donde los patrocinadores esperan ver en cancha al mejor plantel del equipo, según confirmó el diario 'L' Equipe'



Con este incierto panorama y a la espera de los exámenes médicos que determinarán la real evolución de Neymar luego de la lesión sufrida antes de la Copa América y los que, a la postre, serán los que determinarán si el jugador debe o no viajar a Asia, la situación no parece tener una pronta solución, algo de lo que son conscientes ambas partes más allá que desde el lado del jugador se acomoden a su capricho y busquen alternativas para que no pueda disputar ningún minuto con el equipo francés.