Neymar tomó una importante decisión para su futuro: ¿Cambiará de liga?

En Francia hay preocupación por el estado de salud de Neymar Jr por una dura lesión en el último partido contra el Lille en el que el Paris Saint-Germain logró remontarle el marcador a su rival. Al último minuto un grandísimo cobro de tiro libre de Lionel Andrés Messi le dio la oportunidad a Christophe Galtier de resurgir en un momento difícil por el que están pasando los parisinos.



Pero, la lesión de Neymar Jr que lo puede dejar afuera del partido de vuelta contra el Bayern de Múnich es ahora lo más importante para revisar en la capital de Francia. Todo esto porque, claramente, es un jugador importante para las pretensiones que tienen los dirigidos por Christophe Galtier. De hecho, aunque es un jugador polémico en estos momentos por su estilo de vida, nadie puede negar su talento.

Además de la lesión, apareció un rumor hace unos días que ponía a Neymar Jr afuera del Paris Saint-Germain con destino al multimillonario proyecto que todavía no ha estallado en Inglaterra como lo es el Chelsea. Sin embargo, el Newcastle United que ha sido una de las revelaciones de la Premier League también lo quiere, pero el brasileño respondió contundentemente a las opciones que tiene en el mercado de fichajes de verano. ¿Se irá, o se quedará en París?



Y es que, a Neymar Jr le quedan todavía cuatro años más de contrato con el Paris Saint-Germain y de momento, aunque se especula su salida, el brasileño no piensa en moverse a otro destino. La información la notificó el diario francés, L'Equipe, que dijo que Ney no tiene intenciones de salir en el próximo mercado de fichajes. Como dijo en la anterior ventana, París tendrá que aguantar para rato al ex Barcelona que le baja al ruido de las opciones del Chelsea y Newcastle United.



Neymar está concentrado con volver al ruedo, pero una lesión fuerte en el tobillo le corta sus esperanzas de regresar antes de la vuelta contra el Bayern de Múnich en el mes de marzo. Las críticas por sus fiestas y por su rendimiento le persiguen, pero eso no le importa al brasileño que espera seguir sumando minutos y cambiar los malos comentarios por buenos en el futuro.



La prensa francesa señala que Neymar, pese a las grandes ofertas que pueda tener, no quiere moverse de la capital francesa. Los aficionados tendrán que seguir aguantando al polémico brasileño, mientras que la decisión la tendrá de igual forma el Paris Saint-Germain. Con Neymar siempre es lo mismo, salen rumores de su salida, pero finalmente siempre termina quedándose en el equipo parisino. ¿Ocurrirá lo mismo ahora en el 2023?