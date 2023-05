Neymar, aún sano, no jugaría más en PSG: cuatro destinos en Premier

Neymar Jr está lesionado y su equipo, con unas de cal y otras de arena, se las ha arreglado para seguir adelante sin él, eliminado de Copa y Champions League, pero con el consuelo de la Ligue 1.

Por eso a nadie sorprende la versión de la decisión que ya habría tomado: una vez sano no volvería a jugar con el PSG y no le faltarían ofertas.



'Le Parisien' informó que la directiva, que hace tiempo le buscaba la salida mientras él se aferraba a su millonario salario y sus fabulosas condiciones laborales, finalmente lo convenció de irse y encendió una alarma en la Premier League, donde habrían mostrado su interés en ficharlo.



Y habría al menos tres posibles destinos: Manchester United, Newcastle y Chelsea. Los dos primeros le ofrecerían Champions League, mientras que los 'blues' no tienen competencia europea para ofrecer pero sí dinero a manos llenas y Mauricio Pochettino, un DT que lo dirigió en PSG y 'habla su idioma'.



En la prensa catalana destacan una frase del jugador cuando era parte del Barcelona: "Es un campeonato que me asombra. Me gusta el estilo de juego y sus equipos. Algún día me gustaría jugar allí. Admiro al Manchester United, Chelsea, Arsenal y Liverpool".