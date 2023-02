Neymar y la cercanía a carnavales: lista de lesiones y coincidencias

Neymar vuelve a estar en el entorno de la discordia, luego de sus actuaciones tras la derrota de Champions League contra Bayern Múnich. El brasileño estuvo cenando en un McDonald’s y asistiendo a un torneo de póker, lo cual molestó al PSG. Incluso, Mbappé hizo un comentario al respecto, pidiendo buena recuperación para sus compañeros.

Las cosas no acabaron de la mejor manera. El número 10 salió lesionado por un fuerte golpe en el tobillo, que encendió las alarmas en el entorno del club francés. De acuerdo a información del diario Le Parisien, todo apuntaría a un esguince de tobillo, con un desgarro en los ligamentos.



Todo se le apunta a la mala suerte, pues no es la primera vez que Neymar estaría cerca de perderse uno de los compromisos de los octavos de final de Champions. Anteriormente, se hablaba de la coincidencia, pues por esas fechas se realiza el carnaval de Río de Janeiro, que daba lugar para suspicacias.



Desde el 2014, se han presentado una serie de lesiones, que lo han marginado de las canchas en el inicio de cada año. Esta es la lista de molestias que ha sufrido el brasileño, con la complicación que representa y ha representado para sus clubes:



2014: lesión en su tobillo en enero, se perdió la ida de los octavos de final de Champions con el Barcelona, regresando para la vuelta.



2016 y 2018: molestias musculares, tan solo estuvo ausente en dos compromisos.



2018: fractura del quinto metatarsiano, ausente en los octavos de final con el PSG en Champions. Se recuperó para el Mundial de Rusia.



2019: fractura del quinto metatarsiano. Ausente en los octavos de final de Champions contra Manchester United.



2020: molestia en la costilla. Regresó para el duelo de ida de octavos de Champions contra Borussia Dortmund.

2021: lesión muscular. Se perdió los octavos de final de Champions contra Barcelona.



Ahora, este año, lo más probable es que no esté para el duelo de vuelta en Múnich, dejando un vacío en la nómina del PSG, que también ha empezado a analizar un futuro sin el brasileño.