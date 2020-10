El calvario de Álvaro González por ser acusado de racista por Neymar

Todavía están frescas las imágenes de aquel partido entre Paris Saint Germain y Olympique de Marsella, en el que hubo fuertes enfrentamientos, varios expulsados y un duelo entre Neymar y Álvaro González. Según el brasileño, agredió al defensor español porque sufrió insultos racistas; una pelea que fue más allá de la cancha y continuó en las redes sociales.



Por primera vez, González habló de lo que ha vivido después del altercado con el astro brasileño, describiendo el calvario que ha vivido, las amenazas y mucho más.



“Cuando aterrizamos en Marsella me empezaron a llegar mensajes de WhatsApp a mi teléfono, recibí más de dos millones de mensajes con todo tipo de amenazas, incluso en otros idiomas. Me enviaron fotos de nuestros coches, decían que iban a venir a mi casa a matarme, fotos con mis padres en su tienda diciendo que iban a ir a buscarlos para matarlos”, confesó el español en entrevista con Irene Junquera.



Álvaro González reveló que “he tenido miedo porque nunca me había pasado esto. Esa noche no dormí porque la ola Neymar es muy grande y creo que él no sabe la repercusión que tiene. Enfrentarme a él me iba a dar publicidad, pero iba a salir perdiendo. Quiero entender que mal entendió unas palabras en un momento complicado del partido”.



El defensor del Marsella lamentó lo sucedido, pues su familia “la está pasando mal”. Sus padres viajaron a Marsella para estar junto a él en estos duros momentos; además, agradeció al club por su respaldo.



“Fui de cara y hablé con André Vilas-Boas y el presidente y les dije ‘como no se confíe en mi palabra yo no quiero estar aquí, quiero estar tranquilo con los míos’. Me han apoyado, me hacen sentir querido y el club ha estado conmigo hasta que ha salido la sentencia”, comentó González.