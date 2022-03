No más Neymar: PSG quiere ‘regalarlo’ a un rival directo en Champions

Las grandes figuras del Paris Saint-Germain viven horas críticas. Desde la eliminación en Champions a manos del Real Madrid, los aficionados franceses se han mostrado sumamente enojados y la directiva ni se diga.



Aunque el mercado de fichajes está todavía lejos, todo parece indicar que hay una decisión unánime en la directiva: salir de una vez por todas de Neymar.

Desde su llegada en 2017, el astro brasileño pasa por su peor momento. Las lesiones lo han mermado de partidos sumamente importantes y el bajo rendimiento ha sido una constante en los últimos meses.



Lo anterior es razón suficiente para salir de él, o por lo menos así lo indican los medios locales. Es más, desde lo económico no habría problema porque, como adelantó el diario ‘Mundo Deportivo’, “el traspaso de 222 millones de euros ya está amortizado”. Por plata, no es la cuestión.



Así pues, ‘Ney’ está siendo ofrecido a medio mundo. La ventaja de dejarlo salir es que se ahorrarán su exorbitante salario y con ello podrán darle un “cheque en blanco” a Mbappé para que renueve por el monto que quiera.



Para sorpresa de muchos, por ahora no hay un solo interesado en el extremo de 30 años. Ni siquiera el Barcelona, equipo al cual PSG estaría metiéndole todas las fichas.



Aunque hace un par de temporadas deseaban el regreso del jugador, actualmente, con Xavi Hernández al mando, las prioridades son otras. No se pueden poner a gastar el poco dinero que tienen en una posición del campo que, según afirman, ya está cubierta.



Habrá que esperar entonces si algún equipo de la Premier League se lanza por Neymar o si el cuadro culé logra abaratar la operación con los parisinos y de paso rebajar los 30 millones por temporada que gana el astro.