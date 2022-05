Pasó de 'mejor del mundo' a marginal en un PSG hipotecado a Mbappé

Tener demasiado dinero puede ser un problema sin solución. De verdad. El capricho de turno se roba todo el interés y borra sin piedad eso que llegó a considerarse antes 'lo mejor del mundo'. Y así una y otra vez, cuando no hay límite para el gasto todo va perdiendo importancia progresivamente.

Así como le acaba de pasar a PSG, que a fuerza de chequera ha seducido a Kylian Mbappé, el que es considerado el mejor futbolista del planeta en la actualidad, para quedarse por los próximos tres años. Pero ese enorme gasto -que amenaza con romper incluso el fairplay financiero- encierra una trampa: ahora, desde la cúspide, es el 'joven maravilla' el todo poderoso en París, quien tiene la sartén por el mango a la hora de las decisiones.



Y la primera, según L'Equipe, pasa por Neymar Jr. El que presentaran hace cinco años como 'el mejor del mundo', el que sigue siendo el traspaso más caro de la historia (222 millones de euros) ahora es un encarte, un florero enorme y estorboso que sobra en un salón donde solo quieren ver los destellos de Mbappé.



El lío, como dijo Joan Laporta hace unos mercados, cuando quiso repatriar al brasileño a FC Barcelona y fracasó, es que "los jugadores acaban siendo secuestrados por el dinero y los que firman por el PSG, han firmado casi su esclavitud".. ¿Usted también quisiera una esclavitud como la de Neymar Jr? Piénselo bien.



El talentoso atacante tiene contrato hasta 2025, a razón de 49,9 millones de euros de salario bruto anual, según datos del diario Marca. Ese es el producto que ahora, desesperadamente, quieren poner a la venta, casi que al mejor postor. ¿Quién en sus cinco sentidos pagaría semejante fortuna por un jugador que, además, ha tenido el infortunio de sucesivas lesiones? Sí, habría que cruzar mercadeo e ingresos de imagen, peor aún así es casi imposible acometer semejante empresa tan costosa por un jugador que ya va por los 30 años.



"Su estatus se ha visto comprometido por sus recurrentes lesiones y por su cuestionable estilo de vida. El declive deportivo de Neymar no escapa a ojos de muchas personas en el club y menos a los de Mbappé", dice 'L'Équipe'. Y es que encontrarle destino es casi una misión imposible: "Es demasiado joven (30 años) para ir a la MLS y en Europa, los más grandes, Real Madrid, City, United, Liverpool o Bayern, no están interesados", insiste el diario francés.



Así que Neymar, bajo la sombra de Mbappé, es como un Ferrari en una autopista cualquiera de Bogotá: un lujo inoperante, innecesario, insostenible.



Pero él, como el dicho tan colombiano del 'tú, tranquilo', los mira a todos desde el centro de la pista de baile, sin inmutarse: "Nadie me ha dicho nada. Yo me quiero quedar en el PSG", le dijo el jugador a 'Oh my goal'. Y fuentes citadas por L'Équipe en el entorno del futbolista aseguraron: "Nadie se puso en contacto con nosotros para decirnos que Neymar estaba en el mercado. El año pasado nos presionaron para renovar y renovamos".



Entonces, el problema: hipotecaron el club a Mbappé en la obsesión por su renovación y por ganarle el pulso a Real Madrid y ahora no saben cómo satisfacerlo y quitarle un fantasma que siente en el vestuario, que puede no ser el único porque ahí sigue, entre otros, Lionel Messi. Probablemente el único camino sea hacerlos convivir a todos al costo que sea. Y para eso la única vía posible sería un Zidane en el banquillo. Puede que todos pueden tengan una buena intención en la cancha, pero afuera el ruido por no saber quién es el líder puede quebrarlo todo. Es el peligro de tener todo lo que se quiere...