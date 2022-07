Neymar defendió a Messi de los críticos: ‘¡La gente habla sin saber!’

Certeras palabras de Neymar Júnior respecto al gran duelo de Lionel Messi durante la Supercopa de Francia. El brasileño defendió a ultranza a su compañero, luego de una temporada en la que recibió varias críticas.

Neymar, autore de dos de los cuatro goles con los que su equipo, el Paris Saint-Germain, ganó este domingo en Jerusalén al Nantes en la Supercopa de Francia, que si Kylian Mbappé, Leo Messi y él mismo están bien, "el PSG estará bien".



A la pregunta de si hay "un nuevo Lionel Messi" tras este partido, en el que el argentino abrió el marcador en una gran jugada personal, Neymar dijo: "No lo creo. La gente habla mucho sin saber lo que pasa en el día a día. Leo es Leo para siempre. No cambiará y seguirá siendo un jugador que marca diferencias".



"Espero que esta temporada nos quedemos los tres y que nos vaya bien. Si Kylian (Mbappé, que no pudo jugar por sanción), Leo y yo estamos bien, el PSG estará bien", agregó. "Ha sido un buen partido. Felicidades a todo el equipo. Había un título al final, así que queríamos ganarlo", dijo Neymar.



El Paris Saint-Germain venció al Nantes por 4-0 en la Supercopa de Francia con goles de Messi, Neymar (2) y Sergio Ramos.