El 'sacrificio' del PSG para tener a Messi: una estrella dirá adiós

La revolución causada por la confesión del interés del PSG en Lionel Messi apenas está mostrando sus primeras consecuencias. Una de ellas afectaría directamente a uno de los mejores futbolistas del mundo.

Leonardo, director deportivo del club francés, habló en las últimas horas ya no de la expectativa de su equipo por el futuro del argentino del FC Barcelona, sino de los sacrificios que tendrían que hacer para ficharlo.



"¿Escoger entre Neymar o Mbappé para la próxima temporada? Es cierto que la situación es muy complicada, pero si el PSG no tiene ahora mismo los medios para poder mantener a sus dos estrellas, ¿qué equipo tiene medios financieros para pagarle el sueldo a alguno de los dos jugadores? Creo que no hay ningún equipo", dijo el directivo a France Football.



Considerando que el salario de Neymar está sobre los 36 millones por temporada y el de Mbappé sobre los 18 millones, es un hecho que Leonardo entiende que debe abrir la puerta de salida a uno de los dos si quiere a Messi en París. Es justamente lo que se evitó a toda costa en el pasado mercado con el brasileño, quien estaba empeñado en volver a FC Barcelona, y lo que se trata de evitar hoy, con Liverpool y Real Madrid rondando sobre el campeón mundial francés.



Entre otras cosas, ese anuncio hace pensar que si Messi está en el radar no es por las declaraciones de su amigo Neymar, en las que anticipaba que jugarían de nuevo juntos: "si comenzamos a pensar en hacer nuestro próximo equipo en función de las ganas de los jugadores, tenemos el riesgo de comenzar a parecer un equipo poco competitivo y un equipo de amigos. Lo que queremos es reforzar nuestro equipo para hacerlo lo más competitivo". concluyó Leonardo.