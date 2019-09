Mea culpa de Neymar: 'No soy perfecto, me he equivocado varias veces'

Neymar es motivo de discusión por lo bueno y por lo malo. Especialmente por esto último...

Y él no elude su realidad. Ene ntrevista con el diario inglés The Mirror, así lo describió: "Cometí muchos errores y recuperar la confianza no es fácil. Cuando me frustro, me enfado, exploto y no me comunico correctamente. Trato de mejorarlo".



La enorme polémica por su regreso frustrado al Barcelona le sigue pasando factura y le costará en esta nueva etapa con PSG, que ha comenzado de la manera más convulsa posible: " No soy perfecto, eso es imposible para cualquier ser humano. Me he equivocado varias veces y he recuperado la confianza a cambio de un alto precio, pero es normal. Gracias a estas cosas se aprende y tengo claro lo que quiero. Quiero ser el mejor futbolista del mundo".



Para su fortuna, ha vuelto a marcar con su equipo en la Liga 1 (en Champions sigue sancionado) y eso es un alivio, más cuando en el intermedio ha tenido que luchar contra los problemas físicos: "es lo peor momento de la carrera de un deportista", admitió.



Ahora él está dispuesto a pasar la página y espera que los hinchas también lo hagan. Sabe que el inicio de la temporada es bueno y confía en disminuir los riesgos de una recaída. Después, dejará que su talento hable por él.