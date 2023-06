Mbappé y la condición para salir transferido en este mercado de pases

Kylian Mbappé y el PSG están en un tire y afloje constante desde que se hizo pública la carta del delantero francés dirigida al club en donde aseguró que no renovará su contrato hasta 2025.



Esto ha hecho que los parisinos tomen una postura de ‘renuevas o te vendemos’, una situación que podría aprovechar el Real Madrid que desde la lejanía ya empieza a meter presión para que el atacante llegue al club español.



Principalmente, Mbappé quiere cumplir su contrato con PSG el cual terminará el próximo 30 de junio de 2024, pero el club quiere venderlo de inmediato y además que no cobre los 150 millones de euros que tiene garantizados hasta 2024.

Esto ha hecho que la situación se haya vuelto tensa ya que Faiza Lamari, madre de Mbappé y el equipo de abogados del jugador han mencionado que no renunciarán a esa cantidad de dinero.



Esta condición de no negociarse con el PSG podría retrasar la llegada de Mbappé al Madrid hasta 2024 ya que la familia del futbolista no pretende perder esa cantidad de dinero y prefieren entonces quedarse un año más antes de salir del club.



No obstante, de ceder el club, Mbappé podría llevar una oferta de traspaso a Real Madrid que no llegaría a los 200 millones de euros que dicen en Francia, sino que estaría entorno a los 150 y 180 millones.



Cabe señalar que la prima de fidelidad que el PSG debe abonar al jugador podría entre los 70 y 80 millones y Mbappé está pidiendo la mitad para salir este verano como quiere el PSG. De no darse, el jugador cumplirá su contrato y posiblemente recale en el Madrid en 2024 como agente libre, pero es cierto que el jugador busca un acuerdo beneficioso para ambas partes por ello la discusión por ese dinero.