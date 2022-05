Mbappé a Real Madrid: 'hubiera sido un honor, comprendo su decepción'

Kylian Mbappé ofreció una esperada rueda de prensa para explicar sus motivos parar renovar, por tres años más, con el PSG, lo que de paso dejó en una profunda decepción a Real Madrid.

"Todo el mundo sabe que quería irme el año pasado, pero el contexto es diferente ahora. He crecido y marcharme de mi país no es adecuado ahora. En el PSG han cambiado las cosas", empezó diciendo el francés.



"Quiero dar las gracias al Real Madrid. He tenido su camiseta desde que tenía 14 años. Pero me gustaría que entendieran que, como francés, he tomado la decisión de quedarme en Francia. Es mi casa", añadió.

Por supuesto, todas las dudas pasaban por el Madrid: " Tomé mi decisión la pasada semana. Quería mantenerla en secreto. La tomé antes de la llamada de Florentino y quería hablar con él antes. Siento respecto por Florentino y por el Real Madrid. Hicieron todo por mí y trataron de hacerme feliz- Pero he tomado la decisión correcta".



" Siempre he soñado con vestir la camiseta del Madrid, la llegué a vestir con 14 años. Hubiera sido un honor. Les agradezco, comprendo su decepción. Espero que comprendan la decisión de seguir en mi país porque soy francés y amo a mi país... Fue una decisión difícil de tomar para mí, pero me refugié en mi fútbol para alejarme de la presión", explicó el futbolista más caro del mundo.





Acompañado por el presidente del club, Al-Khleaïfi, quien aprovechó para hablar del cambio de director deportivo, que ya no será Leonardo sino Luis Campos.



"Si algo he aprendido en el fútbol es que no puedes mirar atrás. Solo miro a mi nuevo contrato y pienso en seguir hacia delante. En el futuro no sé dónde estaré", añadió Mbappé.



¿Decisión por dinero?



"Hemos hablado del proyecto deportivo durante meses. De dinero, cinco minutos. Sabéis que el fútbol ha cambiado. Solo quiero llevar mi carrera de la mejor manera. No pido demasiado".



Al-Khleaïfi no quiso dejar pasar la oportunidad de decir, al menos en la formalidad, que el dinero no fue primordial: "Deben respectar a los jugadores y su imagen. No está aquí por el dinero. El dinero no es lo más importante para Kylian".