Crónica de una salida anunciada: Paris Saint-Germain busca nuevo DT

Sin duda alguna, en un club de tantas estrellas como el Paris Saint-Germain, no obtener una Champions League es un fracaso monumental, pues la Liga de Campeones se ha convertido en el gran anhelo de los directivos cataríes, y siempre sueñan con esa competición. No en vano, una vez culmina la temporada, ponen en sus ojos la necesidad de armarse para lograr esa ilusión.

Una que se les escapó en el 2020 ante el Bayern de Múnich en una Liga de Campeones mermada por el COVID-19, pero que finalmente se disputó y obtuvieron el subcampeonato. Sin duda alguna, este hecho causó la destitución de Thomas Tuchel del onceno parisino. Al no lograr la máxima ilusión del Paris Saint-Germain las consecuencias aparecen pese a haber conseguido seis títulos nacionales entre Ligue 1, Copa francesa y Supercopa.

Tras la salida de Thomas Tuchel del banquillo del PSG, llegó Mauricio Pochettino con esa misma ambición de lograr el objetivo del club. Sin embargo, se repitió la historia. Un año y medio del argentino en el banquillo en donde de nuevo, ‘Poch’ logró alzar tres títulos, una Supercopa, una Copa y el título liguero. Sin embargo, la calma de los directivos cataríes llegó a su final después de tantos rumores que ponían al gaucho afuera de la dirección técnica.

El no alcanzar la Uefa Champions League en manos del quien fue campeón: Real Madrid fue el detonante para poner a Mauricio Pochettino afuera del Paris Saint-Germain. El argentino no entendía el por qué debía irse una vez que empezaron a sonar con mucha fuerza nombres para suplirlo en el banquillo. Thiago Motta, Joachim Löw, Antonio Conte, Marcelo Gallardo, José Mourinho y Zinedine Zidane, seis candidatos que no parecen acercarse por distintas razones.

David Ornstein, periodista del medio The Athletic comentó que el estratega y los directivos llegaron a un acuerdo para dar por terminado la vinculación de Mauricio Pochettino como director técnico. Un año y medio que llegó a su final por no conseguir ese anhelo de la Liga de Campeones. Una copa que se ha convertido en un sueño tan grande que trae consecuencias, no solo a la dirección técnica, sino a jugadores que saldrán del onceno parisino.

Aunque suena con grandes fuerzas Zinedine Zidane para reemplazarlo, siendo este el anhelo de Kylian Mbappé, parece lejano porque el ex Real Madrid quiere suplir a Didier Deschamps en la Selección de Francia una vez acabe el Mundial de Catar. Así las cosas, y según información de The Athletic, el nuevo estratega será Christopher Galtier. Un nombre desconocido que ha cosechado dos títulos, uno con el Saint-Étienne y otro con el Lille, y viene del Niza, club que siempre aprieta en la pelea por el trofeo liguero.